В Индии зафиксирована вспышка смертоносного вируса Нипах, переносимого летучими лисицами

В индийском штате Керала власти пытаются сдержать распространение вируса Нипах. Накануне от нового заболевания скончался 12-летний мальчик. Вирусологи отмечают, что Нипах гораздо смертоноснее коронавируса.

По данным CNN, погибший мальчик был госпитализирован неделю назад с высокой температурой. Врачи сначала заподозрили у ребенка энцефалит, образцы его крови направили в Национальный институт вирусологии Индии, где установили, что это новый вирус.

Всего выявлено 11 человек с новой инфекцией, из них двое – медицинские работники – контактировали с погибшим мальчиком.

Это вторая за три года вспышка вируса Нипах в Керале, где также сейчас очень высок уровень заражений коронавирусом – почти 70% от всех ежедневных случаев COVID-19 в Индии приходится на этот штат.

Как и коронавирус, Нипах является зоонозным – он передается человек от животных. Передача обычно происходит при прямом контакте или употреблении зараженной пиши. Также были зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку. Природными переносчиками вируса являются летучие лисицы – вид летучих мышей сесмейства Pteropodidae. Известно, что они передают вирус и другим животным, включая свиней, собак, кошек, коз, лошадей и овец.