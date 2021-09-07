07 Сентября 2021
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Общество Пермский край
строительство монтаж металлоконструкция (2004) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье пяти застройщикам вменили загрязнение атмосферы

Нескольким компаниям-застройщикам вменили загрязнение атмосферы. Речь идёт о "Строй-Комплексе", "ЖБК-Строй", "Специализированных застройщиках "Орсо групп" и "ЭТТО"", а также организации "АРВИКО", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Застройщики при возведении многоквартирных жилых домов и социальных объектов не исполнили обязанности по разработке природоохранной документации. Так, не согласованы с Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края мероприятия по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, а также не организовано поступление информации о наступлении таких периодов, необходимой для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Пермский межрайонный природоохранный прокурор внёс руководителям предприятий представления. Кроме того, возбуждены административные дела по статье "Несоблюдение экологических требований при строительстве", которые направлены для рассмотрения в инспекцию. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.

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Теги: Прокуратура. застройщик, загрязнение, атмосфера



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