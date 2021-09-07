Пропавших в Кузбассе 10-летних школьниц нашли мертвыми

В Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек, пишет телеграм-канал Baza.

По данным ресурса, Виктор Пестерников признался в совершении преступления. Тела пропавших детей уже нашли.

Пестерников признался полицейским, что изнасиловал и задушил девочек, сообщает Mash. Также он показал место, где было совершено преступление.

Напомним, 6 сентября в Киселевске девочки не вернулись из школы. В результате поисков следователи вышли на видеозапись из магазина. На ней видно, как взрослый мужчина покупает девочкам сладости, а потом уходит с ними в неизвестном направлении.

Одним из подозреваемых стал 41-летний Виктор П. В 2019 году мужчина освободился из колонии после 10 лет – он сидел за "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".