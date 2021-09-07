На Южном Урале будут судить бывшего инспектора ДПС за превышение полномочий

В Челябинской области бывшего инспектора ДПС будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в мае 2019 года на трассе М5 на территории Катав-Ивановского района обвиняемый остановил автомобиль Мерседес с тонированным остеклением. У водителя не было прав, он управлял автомобилем по просьбе собственника, который находился рядом в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый принял решение освободить водителя от ответственности и позволил продолжить движение по оживленной трассе. При этом установлено, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения из-за психического заболевания.