ФСБ: Взрыв газопровода в Крыму был организован украинской разведкой

В ФСБ установили, что взрыв газопровода в Крыму в августе был организован украинской разведкой.

Как заявили в ЦОС ФСБ, к диверсии причастна оперативная служба "Таврия" — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — с участием организации "Меджлис крымско-татарского народа"*.

Исполнителям диверсии было обещано вознаграждение в две тысячи долларов. Отмечается, что в июне они выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. Акцию планировали приурочить ко дню независимости Украины, пишет РИА Новости.

В конце августа неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя. Возбуждено уголовное дело.

5 сентября в Крыму задержали пять человек, которые подозреваются в диверсии и пособничестве в рамках дела о повреждении газопровода. У них прошло обыски. Госдепартамент США призвал освободить подозреваемых, среди которых — первый заместитель председателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Нариман Джелялов.

*Экстремистская организация, запрещена в России