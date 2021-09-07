В Челябинской области чиновника поймали пьяным за рулем

В Челябинской области начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Агаповского района Дамира Асфандьярова поймали пьяным за рулем автомобиля.

Инцидент произошел ночью 22 августа на железнодорожном переезде станции Гумбейка Агаповского района. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Лада Гранта, которым управлял Дамир Асфандьяров

"На момент остановки он находился в состоянии алкогольного опьянения… На него был составлен протокол по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ, и Асфандьяров был отстранен от управления транспортным средством, но в настоящее время употребление алкоголя за рулем на Асфандьярова, никак не повлияло и он продолжает занимать свою должность и передвигаться на данном автомобиле, считая, что ему все дозволено", - говорится в сообщении в группе "Текслер, помоги" в соцсети.

Добавим, что по данным судебного участка №2 Агаповского района, на 8 сентября назначено рассмотрение административного дела в отношении Дамира Асфандьярова за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).