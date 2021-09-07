07 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
ключи от квартиры (2017) | Фото: Oren1.ru

В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру с 94-летней бабушкой

В Екатеринбурге продают квартиру. Покупателей предупреждают, что в ней живет пожилая старушка, которая останется там, пока не умрет.
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Объявление было размещено на днях на сайте Avito. Двухкомнатная квартира в пятиэтажке 1961 года постройки продается в районе Шарташского рынка.

"Квартира без ремонта, приобреталась в марте этого года на торгах Сбербанка с прописанной и проживающей в ней бабушкой 94 лет. Поэтому доступа пока в квартиру нет. Продажа в ипотеку невозможна по причине прописанного лица, по решению суда бабушка имеет право дожить в этой квартире", - говорится в объявлении.

объявление о продаже квартиры с 94-летней бабушкой(2021)|Фото: Накануне.RU

Стоимость жилища составляет 2,5 млн рублей. Накануне.RU удалось связаться с собственником квартиры по имени Дмитрий. Он рассказал, что пенсионерка будет жить в ней до самой смерти.

"Кого-то это смущает, кого-то нет. Люди по-разному вкладываются в недвижимость: кто-то хочет жить, а кто-то покупает квартиру своим детям на будущее. Они вкладываются сейчас, а пользуются позже. Бабушке уже много лет, сами понимаете... Никто ее не гонит", - заверил мужчина.

По его словам, покупатели уже интересуются этой квартирой, но торопиться он не будет.

"Это что-то наподобие ренты с пожизненным содержанием. Каждый как хочет, так и думает, я же никого не заставляю ее покупать. Люди интересуются. Вообще, таких квартир очень много, банки штук по 100 их продают. В Екатеринбурге много таких, кто не смог платить ипотеку, и квартиры продают вместе с жильцами. Я купил с бабушкой, а в других и целые семьи живут", - заключил Дмитрий.

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Теги: квартира, бабушка, Екатеринбург



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