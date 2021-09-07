В Кемерово ищут двух 10-летних школьниц, которых увел неизвестный мужчина

В Кемерово установлено несколько человек, которые могут быть причастны к исчезновению двух 10-летних девочек. Детей ищут уже второй день, накануне девочки не вернулись из школы.

Одним из подозреваемых стал 41-летний Виктор П. В 2019 году мужчина освободился из колонии после 10 лет – он сидел за "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". Сейчас его разыскивают.

В результате поисков следователи вышли на видеозапись из магазина. На ней видно, как взрослый мужчина покупает девочкам сладости, а потом уходит с ними в неизвестном направлении.

"По предварительной информации, 6 сентября текущего года девочки-одноклассницы не вернулись домой из школы и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. В ночное время родители обратились в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников", - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.