07 Сентября 2021
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Общество В России
холодильник (2009) | Фото:

Производители предупредили о риске дефицита холодильников и кондиционеров

Производители и продавцы бытовой техники предупредили Минэкономразвития о возможном дефиците холодильников и кондиционеров в России из-за усложнившихся правил ввоза хладагентов, усиливающих парниковый эффект, пишет РБК.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) указывает, что с июля 2021 года для части импортеров стал невозможен ввоз хладагентов и содержащей их техники.

Отмечается, что Росприроднадзор фактически установил квоту на импорт, хотя законодательно она не закреплена.

Импортеры, не успевшие оформить разрешение до июля 2021 года, не могут ввезти свою продукцию к началу 2022 года, что приведет к их значительным убыткам, заявляют в РАТЭК.

Авторы письма попросили главу Минэкономики Максима Решетникова указать Минприроды, в чьей подведомственности находится Росприроднадзор, что ограничения на ввоз хладагентов недопустимы, потому что на это нет "легитимных правовых актов".

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Теги: холодильники, кондиционеры, хладагенты, росприроднадзор



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