07 Сентября 2021
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Перми в дни голосования школьников вместо уроков поведут на экскурсии

В пермских школах в дни голосования отменят занятия - для детей проведут внеурочные образовательные мероприятия спортивной, туристической, культурной направленности. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в администрации Перми.

Вместо уроков для учеников проведут День здоровья, сводят их на экскурсии в музеи, на выставки.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса выборы будут проходить не один день, а три - с 17 по 19 сентября. Прикамцы будут выбирать депутатов в Госдуму, заксобрание и местные думы.

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Теги: экскурсии, день голосования, школьники, отмена занятий



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