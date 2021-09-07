В Перми в дни голосования школьников вместо уроков поведут на экскурсии

В пермских школах в дни голосования отменят занятия - для детей проведут внеурочные образовательные мероприятия спортивной, туристической, культурной направленности. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в администрации Перми.

Вместо уроков для учеников проведут День здоровья, сводят их на экскурсии в музеи, на выставки.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса выборы будут проходить не один день, а три - с 17 по 19 сентября. Прикамцы будут выбирать депутатов в Госдуму, заксобрание и местные думы.