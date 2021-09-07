07 Сентября 2021
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Политика За рубежом
талибы талибан (2007) | Фото: lenta.ru

В Панджшере ведутся интенсивные бои, жителям пришлось покинуть дома и уйти в горы

В афганской провинции Панджшер, не подчинившейся власти "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжаются интенсивные бои.

Позиции бойцов сопротивления атакуют беспилотники талибов, поэтому многим пришлось отступить в высокогорные районы, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Фронту национального сопротивления.

Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны талибов большая часть жителей региона покинула свои дома и ушла в горы.

Напомним, талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер, где до последнего момента действовало сопротивление. Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид объявил об окончании войны в Афганистане.

При этом в аккаунтах сопротивления появляются посты с опровержением этой информации и о продолжении боев с талибами. Также ополчение объявило о переходе к тактике партизанской войны.

6 сентября талибы опубликовали видеозапись из провинции Панджшер с территории усыпальницы Ахмад Шаха Масуда (Панджшерский лев, отец лидера Панджшерского сопротивления Ахмада Масуда). Авторы съемки заверили, что не собираются разрушать мавзолей, передает Regnum.

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Теги: Панджшер, талибы, фронт сопротивления



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