В Панджшере ведутся интенсивные бои, жителям пришлось покинуть дома и уйти в горы

В афганской провинции Панджшер, не подчинившейся власти "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжаются интенсивные бои.

Позиции бойцов сопротивления атакуют беспилотники талибов, поэтому многим пришлось отступить в высокогорные районы, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Фронту национального сопротивления.

Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны талибов большая часть жителей региона покинула свои дома и ушла в горы.

Напомним, талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер, где до последнего момента действовало сопротивление. Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид объявил об окончании войны в Афганистане.

При этом в аккаунтах сопротивления появляются посты с опровержением этой информации и о продолжении боев с талибами. Также ополчение объявило о переходе к тактике партизанской войны.

6 сентября талибы опубликовали видеозапись из провинции Панджшер с территории усыпальницы Ахмад Шаха Масуда (Панджшерский лев, отец лидера Панджшерского сопротивления Ахмада Масуда). Авторы съемки заверили, что не собираются разрушать мавзолей, передает Regnum.