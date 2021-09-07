07 Сентября 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
(2011) | Фото:Накануне.RU

Альянс ОПЕК+ - это всерьёз и надолго, - глава "Лукойла"

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов полагает, что объединение стран в ОПЕК+ случилось всерьёз и надолго, а не ситуативно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На сегодня параметры соглашения до конца 2022 г. определены и, надеюсь, не будут меняться. Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель. Это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, - обрушению рынка. Стоимость нефти в $65-75 за баррель комфортна для потребителей, и страны-участники ОПЕК+ нацелены на её сохранение за счёт регулирования объёмов. Я думаю, что альянс ОПЕК+ создан не на какой-то период времени, а навсегда", - сказал Алекперов в интервью "Ъ".

Напомним, в начале сентября министры стран, входящих в ОПЕК+, решили сохранить план по ежемесячному увеличению добычи нефти на уровне в 400 тыс. баррелей в сутки. Таковы итоги заседания. Принято решение нарастить добычу нефти в октябре на 0,4 млн баррелей в сутки. Также страны ОПЕК+ договорились продлить действие механизма компенсации перепроизводства нефти ряду стран, которые не полностью придерживались своих обязательств по ограничению добычи, следует из сообщения ОПЕК.

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Теги: Вагит Алекперов, ОПЕК+, баррель



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