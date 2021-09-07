Апелляция убийц Ксении Каторгиной поступила в суд в Петербурге

Апелляция убийц "девушки на Ауди" - 27-летней Ксении Каторгиной - поступила в суд в Санкт-Петербурге. Уже назначена дата рассмотрения.

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения отправилась продавать свою машину "Ауди Q5" и бесследно исчезла. Спустя пять дней ее бездыханное тело нашли в колодце на окраине Екатеринбурга. Подозреваемые Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова спустя несколько дней после убийства были задержаны в Челябинске, а их сообщник Марат Ахметвалиев - в Копейске.

Выяснилось, что преступники решили выманить Каторгину под предлогом покупки ее автомобиля, а вместо этого напали на Ксению, резали ее ножом и душили. Затем в Челябинске они продали авто перекупщикам за 350 тыс. руб.

В конце июня главаря группировки Федоровича приговорили к 20 годам в колонии особого усиленного режима. Меньшиковой дали 17 лет колонии общего режима, а Ахметвалиева приговорили к 20 годам "строгача". Все трое обжаловали это решение.

Как сообщается в электронной картотеке дел Второго апелляционного суда в Петербурге, на днях апелляция поступила в инстанцию. Ожидается, что она будет рассмотрена 11 октября.

Напомним, сразу после вынесения приговора подруги Ксении Каторгиной прокомментировали вердикт суда.