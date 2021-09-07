Скончался известный художник-постановщик Борис Краснов

В Москве на 61-м году жизни скончался известный художник-постановщик шоу, сценограф Борис Краснов. Причиной смерти стали последствия перенесенного коронавируса и инсульта.

Последние несколько недель Краснов находился в хосписе. Юрист Александр Добровинский сообщал со ссылкой на близкое окружение художника, что "шансов на выздоровление нет".

Проблемы со здоровьем у Краснова начались в 2011 году, когда его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, занимавшейся организацией выставок. Тогда у художника случился инсульт, была госпитализация и операция на головном мозге. В 2015 году уголовное преследование прекратили.

В 2020 году Краснов перенес коронавирус, потом у него снова случился инсульт. Паралич охватил правую сторону тела, было значительное поражение мозга.

Краснов был очень влиятелен и востребован в 90-е и нулевые. Он, например, оформлял все игры КВН, "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, различные крупные премии и фестивали.