07 Сентября 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Москва
(2006) | Фото: Накануне.ru

Глава "Лукойла" высоко оценил применение в "нефтянке" налога на дополнительный доход

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов полагает, что введение в нефтянке налога на дополнительный доход (НДД) – верный шаг, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Переход на НДД показал свою эффективность. По месторождениям, где применяется режим НДД, растут инвестиции и объем добычи нефти. Это говорит, что и инвесторы, и государство заинтересованы в разработке этих проектов. Но идеального налогового законодательства не бывает, оно требует постоянной корректировки. Как, например, постоянно приходится дорабатывать демпфер по бензину при изменении внешней конъюнктуры и курса рубля. Но налог на дополнительный доход – более прогрессивный налог, чем действующая традиционная налоговая система", - сказал Алекперов в интервью "Ъ".

Напомним, в ноябре 2019 г. губернатор Югры Наталья Комарова оценила новую систему налогообложения нефтяной отрасли, включающую налогообложение с дополнительного дохода, которая с 1 января 2019 года применяется, в том числе, и для месторождений Западной Сибири.

"Можно говорить только с точки зрения опроса нефтяников. Они говорят о том, что не все местонахождения округа, которые хотелось бы, включены в базу этого налога. Если говорить об исполнении налога на прибыль, то за 10 месяцев года он выполнен с превышением показателей", - отметила губернатор, отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU.

Стела первой нефти Самотлорское месторождение(2019)|Фото: Накануне.RU

В 2018 г. Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие новый для нефтяников налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Налог применяется для пилотных месторождений, в том числе, участков недр в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области. Ставка НДД устанавливается в размере 50% к налоговой базе, определенной нарастающим итогом с начала налогового периода как расчетная выручка от реализации добытых на участке недр углеводородов, уменьшенная на величину фактических и расчетных расходов, величину НДПИ, величину невозмещенных расходов прошлых лет, индексируемых на коэффициент 1,163 ежегодно.

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Теги: Вагит Алекперов, Лукойл, НДД



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