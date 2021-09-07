В Челябинской области безработица вернулся на доковидный уровень

В Челябинской области безработица второй месяц подряд продолжает демонстрировать снижение на доковидный уровень, сообщили Накануне.RU в Контрольно-счетной палате региона.

С осени 2020 года регистрируемая безработица сократилась почти в четыре раза и в июне-июле 2021 года вернулась к показателям 1,3%.

Самые низкий уровень безработицы в Магнитогорске (0,8%), в Челябинске (1%), Кыштыме (1%), Копейске (1,2%) и Миассе (1,2%). Самый высокий уровень безработицы в Нязепетровском районе (5,3%).