07 Сентября 2021
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Экономика Челябинская область
безработица, работа, газета, вакансии (2015) | Фото: hr-journal.ru

В Челябинской области безработица вернулся на доковидный уровень

В Челябинской области безработица второй месяц подряд продолжает демонстрировать снижение на доковидный уровень, сообщили Накануне.RU в Контрольно-счетной палате региона.

С осени 2020 года регистрируемая безработица сократилась почти в четыре раза и в июне-июле 2021 года вернулась к показателям 1,3%.

Самые низкий уровень безработицы в Магнитогорске (0,8%), в Челябинске (1%), Кыштыме (1%), Копейске (1,2%) и Миассе (1,2%). Самый высокий уровень безработицы в Нязепетровском районе (5,3%).

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Теги: безработица, коронавирус,



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