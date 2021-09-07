Антипрививочники закидали канадского премьер-министра Трюдо щебнем

Канадского премьер-министра Джастина Трюдо закидали щебнем и камнями антипрививочники.

Инцидент произошел, когда Трюдо садился в автобус во время одной из поездок своей предвыборной кампании в городке Лондон в канадской провинции Онтарио, в 100 км от Торонто. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как протестующие бросают мелкие камни в премьер-министра и репортеров, сопровождавших его.

Позже, в самолете Трюдо признался журналистам, что несколько камушков попали ему в плечо, но ничего страшного он в этом не видит. Он сравнил это происшествие с инцидентом 2016 года, когда возмущенная женщина кинула в премьера тыквенными семечками.

За несколько часов до забрасывания щебнем Трюдо выступал перед публикой со словами, что не отступит перед лицом "антиваксеровской толпы".