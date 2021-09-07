В Югре заведениям общепита разрешили работать ночью

В Югре власти разрешили заведениям общепита работать ночью, но при условии, что минимум 80% сотрудников будет привито от коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

"Установить возобновление круглосуточной деятельности организаций общественного питания при условии охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 80% и более сотрудников организаций от их фактической численности. В том числе 100% вакцинации сотрудников, занятых непосредственно обслуживанием посетителей", — говорится в документе.

Напомним, с 17 августа в автономном округе возобновили проведение массовых мероприятий регионального и муниципального уровня с численностью больше 20 человек, но с соблюдением эпидемиологических норм. Также в автономном округе разрешили проведение свадеб с числом участников более восьми человек.

Также губернатор Наталья Комарова до 30 сентября продлевала запрет на работу детских игровых комнат.