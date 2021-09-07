Ашманов: Категорически нельзя признавать электронные документы оригиналом

Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что признавать электронные документы оригиналом категорически нельзя, это будет иметь катастрофические последствия. Об этом он сказал на пресс-конференции "Права человека в эпоху цифровизации".

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Он отмечает, что если это произойдет, люди останутся ни с чем. В электронные документы можно вносить изменения, удаляя следы вмешательства. Также Ашманов напоминает, что цифровые носители не вечны.

С 2021 года вступил в силу закон об электронных трудовых книжках. Тем, кто трудоустраивается впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. То есть начинающие трудовой стаж уже не будут иметь у себя никакого подтверждения об этом.

Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", член экспертного совета по российскому ПО при Минцифры РФ Наталья Касперская также считает, что отказываться от бумажных носителей опасно, так как все без исключения информационные системы подвержены рискам и ошибкам. И для надежности нужно иметь дополнительную защиту - бумажные документы.