07 Сентября 2021
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Общество За рубежом
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Еще один привитый бракованной вакциной Moderna скончался в Японии

В Японии специалисты подтвердили еще один случай смерти после вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna из партии, где были обнаружены инородные вещества.

По данным японского минздрава, 49-летний мужчина получил вторую дозу вакцины 11 августа, а на следующий день умер. Известно, что у него была аллергия на гречку. Вместе с тем связь между вакцинацией и смертью мужчины не установлена.

Это уже третий случай смерти пациентов, которым была сделана прививка препаратом Moderna из бракованной партии. В конце августа скончались двое мужчин 38 и 30 лет. У обоих не наблюдалось никаких аллергических реакций и не было выявлено никаких хронических заболеваний, пишет Regnum.

В августе в Японии приостановили использование около 1,63 млн доз вакцины Moderna из-за обнаруженных в ампулах примесей.

Минздрав страны сделал заявление о том, что инородные вещества, которые были обнаружены в японской префектуре Окинава в вакцине Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул. В ведомстве посчитали, что признавать партию бракованной не следует, вакцинацию на Окинаве можно продолжить.

Однако позже в результате расследования, проведенного специалистами компании Takeda Pharmaceutical, выяснилось, что реагировавшие на магниты примеси, обнаруженные ранее в партии вакцины американской компании, оказались частицами нержавеющей стали.

По мнению исследователей, металлическая крошка могла попасть в ампулы из-за ошибки в настройке заводских станков на линии производства вакцин.

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Теги: Moderna, Япония, вакцина



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