На Среднем Урале мошенники выдают себя за сотрудников портала госуслуг

Полиция предупредила о новом виде мошенничества на Среднем Урале. Аферисты представляются жертвам сотрудниками портала государственных услуг.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Верхнепышминский", к ним с заявлением обратился местный житель. По его словам, днем 1 сентября ему позвонили на сотовый телефон: звонивший представился сотрудником портала госуслуг. Лжесотрудник сообщил, что неизвестный пытается изменить абонентский номер уральца, привязанный к личному кабинету на данном сайте.

Затем он соединил потерпевшего с другим мужчиной, который, в свою очередь, пояснил, что на его имя оформлен кредит на 200 тысяч рублей, и если он не брал его, то надо выполнить определенные действия. Далее жертве с неизвестного номера стали поступать SMS-сообщения, содержащие PDF-файлы кредитных договоров и электронных ссылок на сделки. Перейдя по ним, мужчина внес свои данные и оформил два кредита на свое имя, которые тут же были списаны с банковского счета в неизвестном направлении.

Сумма причиненного ущерба составила более 500 тысяч рублей. Сейчас полицейские проводят проверку.

В МВД советуют: если вам звонит неизвестный и говорит, что в ваш личный кабинет на портале государственных услуг пытается кто-то зайти, не следует паниковать. Нужно зайти в личный кабинет и самостоятельно изменить пароль, а код из SMS-сообщения нельзя сообщать никому.