07 Сентября 2021
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Общество За рубежом
УЕФА логотип (2016) | Фото: ru.uefa.org

УЕФА разрешил футбольным фанатам посещать гостевые матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал продлевать запрет на посещение матчей гостевыми болельщиками. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Отмечается, что поправки к пятому изданию протокола организации игр, в котором изложены санитарно-гигиенические процедуры и оперативные инструкции, стали результатом прививочных кампаний в Европе и решения многих стран о разрешении вакцинированным и переболевшим свободно перемещаться через границы без тестирования и карантина. Теперь фанаты должны только соблюдать требования, установленные местными властями.

При этом интересно, что заболеваемость в Европе в последние месяцы сильно выросла. Так, если в июне было 1,3 млн положительных тестов, то в августе - 3,8 млн. На треть выросла и смертность.

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Теги: футбол, УЕФА



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