УЕФА разрешил футбольным фанатам посещать гостевые матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал продлевать запрет на посещение матчей гостевыми болельщиками. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Отмечается, что поправки к пятому изданию протокола организации игр, в котором изложены санитарно-гигиенические процедуры и оперативные инструкции, стали результатом прививочных кампаний в Европе и решения многих стран о разрешении вакцинированным и переболевшим свободно перемещаться через границы без тестирования и карантина. Теперь фанаты должны только соблюдать требования, установленные местными властями.

При этом интересно, что заболеваемость в Европе в последние месяцы сильно выросла. Так, если в июне было 1,3 млн положительных тестов, то в августе - 3,8 млн. На треть выросла и смертность.