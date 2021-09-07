07 Сентября 2021
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Экономика В России
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

В Счетной палате предложили разрешить все виды льготной ипотеки для всех россиян

Счетная палата России предложила распространить льготную ипотеку на всех граждан России, но при этом взять ее у россиянина будет только один шанс в жизни. В аудиторском ведомстве считают, что это поможет бороться с "пузырем" на рынке жилья и снизит цены на недвижимость.

Сейчас россияне могут брать неограниченное количество кредитов по программе льготной ипотеки под 7% или семейной под 6%. Один раз можно взять дальневосточную и сельскую ипотеку. Также однократно можно воспользоваться программой поддержки многодетных семей.

"Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом", — заявила в интервью РИА Новости аудитор СП Наталья Трунова. При этом предлагается отменить привязку программ к месту жительства.

"Другой вопрос, что у нас очень ограниченное количество рынков и территорий, куда люди стремятся. Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны — это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит", — полагает Трунова.

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Теги: счетная палата, льготная ипотека, россияне



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