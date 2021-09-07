УФАС выявило сговор комитета дорожного хозяйства Челябинска и предпринимателей при озеленении Челябинска

В Челябинске УФАС выявило сговор между комитета дорожного хозяйства города и хозяйствующими субъектами при заключении контрактов по посадке деревьев на проспекте Ленина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, контракты заключались без проведения процедур. Для этого заказчик искусственно разделил потребность в определенных работах путем заключения договоров на сумму 3,3 млн рублей. При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период.

Теперь заказчик и хозяйствующие субъекты будут привлечены к административной ответственности.

"В материалах, представленных ГУ МВД России по Челябинской области в адрес антимонопольного органа, имеются пояснения сотрудников Комитета. Согласно сведениям, руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО "Сад и огород" и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Кроме того, сотрудникам было поручено проработать вопрос заключения договоров и техническое задание", - рассказали в УФАС.

Согласно материалам дела, сотрудники докладывали начальнику комитета о незаконности заключения прямых договоров без проведения конкурентных процедур, но он отметил, что отсутствует время для проведения конкурентных процедур, и необходимо заключить прямые договоры с несколькими организациями и индивидуальными предпринимателями.