УФАС выявило сговор комитета дорожного хозяйства Челябинска и предпринимателей при озеленении Челябинска

07 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

УФАС выявило сговор комитета дорожного хозяйства Челябинска и предпринимателей при озеленении Челябинска

В Челябинске УФАС выявило сговор между комитета дорожного хозяйства города и хозяйствующими субъектами при заключении контрактов по посадке деревьев на проспекте Ленина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, контракты заключались без проведения процедур. Для этого заказчик искусственно разделил потребность в определенных работах путем заключения договоров на сумму 3,3 млн рублей. При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период.

Теперь заказчик и хозяйствующие субъекты будут привлечены к административной ответственности.

"В материалах, представленных ГУ МВД России по Челябинской области в адрес антимонопольного органа, имеются пояснения сотрудников Комитета. Согласно сведениям, руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО "Сад и огород" и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Кроме того, сотрудникам было поручено проработать вопрос заключения договоров и техническое задание", - рассказали в УФАС.

Согласно материалам дела, сотрудники докладывали начальнику комитета о незаконности заключения прямых договоров без проведения конкурентных процедур, но он отметил, что отсутствует время для проведения конкурентных процедур, и необходимо заключить прямые договоры с несколькими организациями и индивидуальными предпринимателями.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: УФАС, озеленение, сговор,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети