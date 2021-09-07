В ТЦ Екатеринбурга стартовала вакцинация от гриппа

В торговых центрах Екатеринбурга наконец стартовала вакцинация не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Поставить прививку можно с 10.00 и до 19.30 в зависимости от ТЦ. 7 сентября мобильные пункты расположатся:

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 15.00 до 19.00;

ТРЦ "Кировский" (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 15.30 до 19.30;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 10.00 до 20.00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 15.00;

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00;

Вместе с этим в свердловских городах продолжается вакцинация и против коронавирусной инфекции. Так в Екатеринбурге привиться от COVID-19 можно:

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 15.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 10.00 до 20.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 15.00 до 19.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – с 11.00 до 14.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТРЦ "Кировский" (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 15.30 до 19.30 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

В Серове:

КТ "Родина" (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 18.00;

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00;

В Ирбите:

Бульвар Победы – с 9.00 до 14.00.