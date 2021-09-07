Красноярский бизнесмен Быков получил 13 лет колонии

Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова, признанного присяжными виновным в организации в 1994 году двух убийств, к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В прокуратуре напомнили, что обвинительные приговоры другим участникам этого процесса были вынесены в 1997-м и 2012 годах. Приговор в законную силу не вступил, добавляет Regnum.

Защита Анатолия Быкова обжалует приговор. Как сообщил адвокат Алексей Прохоров, это связано с многочисленными нарушениями в ходе процесса.

30 августа присяжные признали виновным и не заслуживающим снисхождения красноярского бизнесмена. Напомним, гособвинение просило 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима для Быкова по делу об организации двойного убийства в 1994 году.

Быков был задержан 7 мая прошлого года в Красноярске. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. Бизнесмен вину не признал.

Ранее Быкову было предъявлено еще несколько обвинений, в том числе - в руководстве преступным сообществом.