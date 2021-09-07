07 Сентября 2021
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура взяла на контроль проверку инцидента с девочкой и змеей в зоопарке Екатеринбурга

Генеральная прокуратура взяла на контроль ход проверки инцидента с укусом пятилетней девочки змеей в контактном зоопарке Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в Генпрокуратуре РФ, 29 августа ребенок находился в зоопарке вместе с мамой. По желанию самой девочки сотрудник посадил ей на шею королевскую змею (относится к категории неядовитых), которая укусила ребенка в лицо. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Сейчас прокуратурой совместно с контролирующими органами проводится проверка в контактном зоопарке. Будет дана оценка полноте исполнения его сотрудниками обязанностей по обеспечению безопасного пребывания посетителей, в том числе детей.

Результаты взяты на контроль Генеральной прокуратурой России.

Напомним, также свою проверку по факту инцидента проводит Следственный комитет. После случившегося стало известно, что контактный зоопарк будет закрыт.

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Теги: зоопарк, змея, Генпрокуратура, Екатеринбург



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