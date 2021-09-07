Свердловчане отправили Куйвашеву около 12 тысяч вопросов на "прямую линию"

На "горячую линию", а также специальный сайт Куйвашев.РФ поступило около 12 тысяч вопросов для губернатора Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Напомним, "прямая линия" с Евгением Куйвашевым состоялась вечером в понедельник. Губернатор заверил свердловчан, что каждое обращение будет отработано, а на каждый вопрос специалистами будет дан ответ. Также он дал задание подготовить перечень поручений и в максимально короткие сроки решить поднятые вопросы.

"Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков вместе с администрацией Березовского городского округа проработает возможность расширения муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов. Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов совместно с руководством Режевского городского округа изучит вопрос, связанный с загрязнением пруда местными предпринимателями, а министерству здравоохранения поручено разобраться в ситуации в больнице Первоуральска, где долгие годы не было ремонта", - сообщили в ДИП.

Там добавили, что часть вопросов была взята в работу незамедлительно.