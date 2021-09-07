07 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, телефон (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловчане отправили Куйвашеву около 12 тысяч вопросов на "прямую линию"

На "горячую линию", а также специальный сайт Куйвашев.РФ поступило около 12 тысяч вопросов для губернатора Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Напомним, "прямая линия" с Евгением Куйвашевым состоялась вечером в понедельник. Губернатор заверил свердловчан, что каждое обращение будет отработано, а на каждый вопрос специалистами будет дан ответ. Также он дал задание подготовить перечень поручений и в максимально короткие сроки решить поднятые вопросы.

"Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков вместе с администрацией Березовского городского округа проработает возможность расширения муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов. Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов совместно с руководством Режевского городского округа изучит вопрос, связанный с загрязнением пруда местными предпринимателями, а министерству здравоохранения поручено разобраться в ситуации в больнице Первоуральска, где долгие годы не было ремонта", - сообщили в ДИП.

Там добавили, что часть вопросов была взята в работу незамедлительно.

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Теги: Куйвашев, вопросы, прямая линия, губернатор



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