Кудрин: Необходимо сокращать госучастие в экономике

Россия наряду с другими странами заметно нарастила присутствие государства в экономике.

Как сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, это произошло после кризиса 2008-2009 годов. По его словам, в период посткризисного развития госсектору необходимо начать сокращаться, так как, по мнению бывшего министра финансов, госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.

Как пишет Кудрин в статье для издания "Компания", российские компаний с госучастием сильно зависят от бюрократической машины, что негативно сказывается на скорости принятия решений.

Ранее Кудрин заявил, что кабмину России не стоит нарушать свое обещание не повышать налоги.

Острой необходимости увеличивать фискальную нагрузку в стране в настоящее время нет.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.