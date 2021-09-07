Страны G20 приняли обязательства о доступности вакцин от коронавиурса

Участники встречи глав министерств здравоохранения стран G20, завершившейся в 5 сентября в Риме, единогласно приняли "Римский пакт", взяв обязательства о всеобщем доступе к медицинской помощи и расширении кампании по вакцинации от СOVID-19 для развивающихся стран.

Как сообщил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, более богатые страны "двадцатки", должны помочь более уязвимым странам. …"Мы хотим поставлять вакцины по всему миру и будем делать необходимые инвестиции", — отметил министр.

Сперанца подчеркнул, что стоит задача поставить вакцины во все уголки мира и облегчить их производство, передает РИА "Новости".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что важно формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения тех, кто получил вакцину. Он считает, что странам-участницам G20 необходимо совместно признать сертификаты о вакцинации от COVID-19.