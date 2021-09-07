Наблюдатели ПАСЕ прибудут в Москву для оценки парламентских выборов

Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву, где 17-19 сентября будут оценивать парламентские выборы.

Миссия будет состоять из пяти человек. Как сообщил член международного комитета Госдумы Антон Морозов, преждевременно говорить о каком-либо значимом сигнале в изменении отношений с ПАСЕ в связи с намерениями наблюдателей приехать в Россию.

"…Сообщая, что не будут отправлять наблюдателей в Россию, это выглядело неприемлемым с их стороны. Проблем не будет, эти пять человек отработают и смогут представить достоверный отчет для своего руководства", — отметил Морозов, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщало, что наблюдатели от ОБСЕ не будут работать в России на выборах депутатов Госдумы.

Причиной стало то, что принимающая сторона отказалась согласовать предложенное организацией число наблюдателей и попросила сократить его на порядок.