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Политика В России
ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2012) | Фото:expert.ru

Наблюдатели ПАСЕ прибудут в Москву для оценки парламентских выборов

Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву, где 17-19 сентября будут оценивать парламентские выборы.

Миссия будет состоять из пяти человек. Как сообщил член международного комитета Госдумы Антон Морозов, преждевременно говорить о каком-либо значимом сигнале в изменении отношений с ПАСЕ в связи с намерениями наблюдателей приехать в Россию.

"…Сообщая, что не будут отправлять наблюдателей в Россию, это выглядело неприемлемым с их стороны. Проблем не будет, эти пять человек отработают и смогут представить достоверный отчет для своего руководства", — отметил Морозов, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщало, что наблюдатели от ОБСЕ не будут работать в России на выборах депутатов Госдумы.

Причиной стало то, что принимающая сторона отказалась согласовать предложенное организацией число наблюдателей и попросила сократить его на порядок.

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Теги: ПАСЕ, наблюдатели, выборы, Госдума



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Ранее 23.08.2021 03:01 Мск МИД РФ: Москва не ведет консультаций с БДИПЧ для участия в наблюдении на выборах в Госдуму
Ранее 05.08.2021 05:13 Мск СМИ: наблюдатели от ОБСЕ не приедут в Россию на выборы в Госдуму


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