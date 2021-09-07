07 Сентября 2021
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Политика ДНР и ЛНР
коллаж, ДНР, ЛНР, паспорта (2017) | Фото: Накануне.RU

ДНР и ЛНР создадут единое экономическое пространство

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник планируют подписать договор о едином таможенном пространстве.

Документ будет подписан в ближайшее время, заявили политики по итогам встречи. Как следует их заявления, в настоящее время завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик.

Единое экономическое и таможенное пространство призвано снять ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между республиками, сообщат Донецкое агентство новостей.

Ранее постпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев заблокировал проведение очного заседания по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Теги: ДНР, ЛНР



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