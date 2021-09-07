Закончена укладка труб "Северного потока-2"

Компания "Газпром" закончила трубоукладочные работы в рамках проекта "Северный поток - 2".

Как говорится в Telegram-канале "Газпрома", работы завершились 6 сентября - специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки трубопровода. Теперь необходимо осуществить стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании.

Как отмечается, для этого будет использован метод надводного захлеста, сказано на сайте Nord Stream 2 AG. После этого начнутся пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, газопровод "Северный поток — 2" заработает через несколько дней.