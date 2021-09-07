07 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Закончена укладка труб "Северного потока-2"

Компания "Газпром" закончила трубоукладочные работы  в рамках проекта "Северный поток - 2".  

Как говорится в Telegram-канале "Газпрома", работы завершились 6 сентября - специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки трубопровода. Теперь необходимо осуществить стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании.

Как отмечается, для этого будет использован метод надводного захлеста, сказано на сайте Nord Stream 2 AG. После этого начнутся пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, газопровод "Северный поток — 2" заработает через несколько дней.

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Теги: Северный поток — 2, газопровод



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