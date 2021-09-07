Росстат будет анализировать турпоток с помощью данных сотовых операторов

Росстат планирует использовать данные сотовых операторов для оценки туристического потока внутри регионов.

Такая информация поможет определять средний чек отдыхающих, учитывать ненаблюдаемые турпотоки, составить портрет туристов для каждого региона.

Стратегия сбора данных будет строиться на принципах максимальной глубины и погруженности, пишет "Коммерсант".

Тем временем, туроператор "TUI Россия" намеревается в 2022 году запустить чартеры на Камчатку.

Также изучается возможность запуска чартеров во Владивосток и в Хабаровск.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.