Пакистан планирует закупить 10 млн доз "Спутника V"

Пакистан получил 1 млн доз вакцины от COVID-19 "Спутника V" российского производства.

Как сообщил посол этой страны в Москве Шавкат Али Хан, теперь Исламабад намерен закупить еще 10 млн доз препарата. По словам дипломата, первую вакцину от коронавируса Пакистан получил от Китая, затем поступили препараты Pfizer и Moderna по программе COVAX. Третьей вакциной стал "Спутник V", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны предоставить собственную вакцину от коронавируса нуждающимся странам на транспарентной основе.