07 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Пакистан планирует закупить 10 млн доз "Спутника V"

Пакистан получил 1 млн доз вакцины от COVID-19 "Спутника V" российского производства.

Как сообщил посол этой страны в Москве Шавкат Али Хан, теперь Исламабад намерен закупить еще 10 млн доз препарата. По словам дипломата, первую вакцину от коронавируса Пакистан получил от Китая, затем поступили препараты Pfizer и Moderna по программе COVAX. Третьей вакциной стал "Спутник V", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны предоставить собственную вакцину от коронавируса нуждающимся странам на транспарентной основе.

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Теги: Пакистан, вакцина, коронавирус



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Ранее 24.01.2021 09:38 Мск Российскую вакцину "Спутник V" будут применять в Пакистане


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