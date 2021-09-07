Иностранцам могут разрешить отбывать некоторые наказания на родине

Министерство юстиций России намерено разрешить иностранным гражданам отбывать на родине наказания, не связанные с тюремным заключением.

Об этом говорится в проекте закона ведомства. В документе предлагается предусмотреть возможность передачи исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, а также применения условного осуждения или отсрочки отбывания наказания в "родное" государство осужденного.

Как предполагается, основанием для передачи исполнения наказания другой стране будет решение суда.

Напомним, месяц назад глава государства Владимир Путин освободил Юрия Любимова от должности первого заместителя министра юстиции РФ.

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