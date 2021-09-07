В России продолжает дорожать красная икра на фоне высокого спроса со стороны Японии

Стоимость лососевой икры в России за последние десять лет достигла своего максимума с 2011 года.

Так, сегодня стоимость деликатеса в Хабаровском крае, где ее в частности добывают, доходит до 5-6 тыс. руб., в то время, как в торговых точках Москвы икру можно купить за 4 тыс.

При этом себестоимость килограмма икры для крупных производителей – 290 руб., 200 руб. из которых это ингредиенты для консервирования и энергоресурсы. Эксперты отмечают, что предпосылок для наценки в 20 раз нет, а стоимость продукта разгоняют спекулянты.

Текущие оптовые цены в 3-3,3 тыс. руб. за 1 кг уже начали расти на фоне высокого спроса со стороны покупателей из Японии.

Как сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, стоимость красной рыбы и красной икры в России будет снижаться.

Согласно исследованию компании GfK, продажи деликатеса в торговых точках России за последний год снизились в натуральном выражении на 20%. Проблемой занимаются в ФАС и Росрыболовстве, сообщает "ОСН".

Как сообщалось, консервы и пресервы могут подорожать на 5-15% из-за удорожания логистики, упаковки и роста цен на идущую в переработку рыбу.