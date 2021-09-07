07 Сентября 2021
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Экономика В России
(2005) | Фото: autonews.ru

Около 15 тысяч сотрудников "АвтоВАЗа" оказалась в режиме простоя

Около 15 тыс. сотрудников компании "АвтоВАЗ" находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы.

Как заявил вице-президент по персоналу и социальной политике компании Дмитрий Михайленко, это связано с дефицитом автоэлектроники Bosch. Отмечается, что для поддержки работников было принято решение о переносе корпоративного отпуска, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа, с полной выплатой отпускных за эти дни.

Михайленко отметил, что после нормализации ситуации с поставками комплектующих завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен, говорится в сообщении пресс-службы правительства Самарской области.

Ранее "АвтоВАЗ" 23 августа приостановил работу всех трех линий из-за проблем с поставками электроники Bosсh.

Простой продлился неделю.

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Теги: АвтоВАЗ, автомобили



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Ранее 19.08.2021 11:34 Мск "АвтоВАЗ" приостановит работу на неделю из-за проблем с поставками иностранной электроники


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