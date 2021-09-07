"Светить всегда" - улицы Нижневартовска "одеваются" в современные системы освещения

Наступление осени в российских городах - это, конечно, прежде всего последние штрихи в подготовке всех коммуникаций к зиме. Но еще одним важным и весьма чувствительным в настроении горожан становится вопрос освещения улиц. Для северных городов это особенно актуально, так как здесь хорошее уличное освещение это и безопасность, и удобство, и комфорт передвижения одновременно. Но яркая и необычная уличная подсветка для городов Югры и Ямала, например, это еще и возможность добавить позитива в самочувствие северян длинной зимой.

В столице Самотлора - Нижневартовске городские власти все эти обстоятельства учли. И еще в 2018 году в администрации города разработали концепцию архитектурно-художественного освещения и празднично-светового оформления улиц и общественных пространств. Положения данной концепции включаются в задания на проектирование объектов освещения и благоустройства города. Концепцией предусматривается применение современного энергоэффективного светотехнического оборудования, индивидуально подобранного в соответствии с архитектурными решениями для формирования комфортной и безопасной среды.

Виктор Ситников, заместитель главы города рассказал Накануне.RU: "Мероприятия и сроки выполнения работ по освещению улиц и общественных территорий предусмотрены муниципальными программами «Капитальное строительство и реконструкция объектов города» и «Формирование комфортной городской среды». Мероприятия включаются в программы на основании обращений, поступающих от жителей города, депутатских поручений, судебных решений, которые должным образом оформляются и рассматриваются комиссии по отбору заявок".

Финансирование работ по освещению в основном осуществляется за счет средств местного бюджета. В случае, если освещение предусмотрено проектами по благоустройству территорий, строительству объектов (дороги, социальные объекты) реализация которых предусмотрена в рамках региональных и национальных проектов, например «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги» финансирование может осуществляется за счет средств федерального, окружного и городского бюджетов.

Отметим, что работы по проектированию освещения тех или иных улиц в городе обязательно организуются с учетом мнения самих вартовчан.

"В рамках выполнения работ по проектированию объектов, на начальном этапе проектировщиком проводится защита проектных решений, на которой представители общественности, депутаты и лидеры общественного мнения высказывают замечания, которые в последствии вносятся в проектную документацию", - отмечает Виктор Ситников.

Например, в 2020 году рабочая группа депутатов думы города Нижневартовска совместно с представителями профильных подразделений администрации муниципалитета выезжала по обращениям жителей старой части города. Люди просили оказать содействие в обустройстве улицы Декабристов. И в 2021 году на улице Декабристов устанавливают фонари на участке от улицы Заводской до Осенняя. Были проведены торги, определен подрядчик. На текущий момент работы уже завершены. На данном участке установлено 25 светодиодных светильников.

Ещё одной из улиц, которая станет светлее, будет 2П-2 (от улицы Индустриальной до Металлобазы). Здесь разместят 87 светодиодных светильников. В 2020 году уже проходили работы по обновлению освещения улицы, в этом году освещение продолжится до РЭБ Флота. Обустройство улицы нужно для обеспечения безопасности дачников и вартовчан, работающих в этой части города. На реализацию проекта выделено более 33 миллионов рублей, подрядчики также определены.

Продолжаются работы по созданию комплекса освещения в рамках обустройства набережной города. Финансовые средства на реконструкцию набережной выделяет ПАО «НК «Роснефть» в рамках социального соглашения о сотрудничестве с Правительством Югры. Подрядчиком уже закуплены необходимые материалы для установки наружного освещения, облицовки парапета берегоукрепления, устройства тротуара.

Создание освещенных городских пространств в Нижневартовске проводят, опираясь на передовой опыт коллег и, конечно, с учетом самых новых технологий и разработок в этой сфере. Еще на этапе проектирования определяются основные требования при выборе светильников, опор освещения и т.д. Так, например, на дорогах применяются металлические опоры, покрытые горячим цинком, который защищает конструкции от коррозии. Управление освещением осуществляется через телемеханические автоматизированные щиты управления посредством GSM модема.

"В этом году в рамках благоустройства объекта «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева-Ханты-Мансийской города Нижневартовска» планируется установка опор освещения, изготовленных из анодированного алюминия, покрытых специальным составом в цвет по авторскому эскизу. Данное покрытие более долговечно и защищено от умеренных механических повреждений и коррозии," - отмечает в разговоре с Накануне.RU Виктор Ситников.

Специалисты администрации Нижневартовска в организации работ по освещению постоянно отслеживают современные тенденции в этой сфере, при этом, учитываются особенности северного климата. Профильные специалисты участвуют в специализированных выставках, изучают опыт других городов. К примеру, сейчас рассматривается возможность и специфика применения диммирования – процесса изменения яркости освещения. Благодаря установке диммера можно автоматически менять яркость свечения светильника. А это позволяет создать оптимальную атмосферу для комфорта и безопасности жителей, использование экономного режима продлевает срок службы светильника и существенно снижает затраты на электроэнергию.

Вообще, создание, с одной стороны, креативной и архитектурно-необычной, а с другой стороны, экономной и бережливой системы освещения городских пространств - постоянно в центре внимания специалистов муниципалитета. Реализация проектов по освещению проходит в рамках муниципальных программ «Капитальное строительство и реконструкция объектов города» и «Формирование комфортной городской среды».