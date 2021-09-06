Роскомнадзор запретил "Умное голосование"

Роскомнадзор заблокировал сайт соратников оппозиционера Алексея Навального "Умное голосование", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Это произошло потому, что портал используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, внесён в реестр иностранных агентов и экстремистских организаций)", которая также признана НКО-иноагентом, уточняет "Интерфакс".

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы по иску компании "Вулинтертрейд" запретил Google и "Яндексу" отображать в поисковых системах "Умное голосование".