07 Сентября 2021
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Общество Москва
Алексей Навальный, митинг, Стоп-ГОК, Челябинск (2017) | Фото:Накануне.RU

Роскомнадзор запретил "Умное голосование"

Роскомнадзор заблокировал сайт соратников оппозиционера Алексея Навального "Умное голосование", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Это произошло потому, что портал используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, внесён в реестр иностранных агентов и экстремистских организаций)", которая также признана НКО-иноагентом, уточняет "Интерфакс".

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы по иску компании "Вулинтертрейд" запретил Google и "Яндексу" отображать в поисковых системах "Умное голосование".

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Теги: Умное голосование, Алексей Навальный



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