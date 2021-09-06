В Иркутске депутат Заксобрания, управляя автомобилем, предположительно, сбил пешехода

Следователи проверят информацию о том, что депутат ЗакСО Антон Романов, управляя автомобилем, якобы сбил человека, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Иркутской области.

"6 сентября в СМИ и социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода и депутата Законодательного собрания Иркутской области Антона Романова. Из публикаций следует, что в результате ДТП пострадала девушка, получив закрытую черепно-мозговую травму и иные телесные повреждения. Следственным отделом по Свердловскому району Иркутска по факту нарушения ПДД, сопряженного с оставлением места совершения ДТП, организовано проведение доследственной проверки", - уточнили в управлении.

Известно, что 18 августа Антон Романов, управляя внедорожником, совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Свердловском районе города. Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.