В Иркутске депутат Заксобрания, управляя автомобилем, предположительно, сбил пешехода

06 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО В России
правительство Иркутской области (2015) | Фото: panoramio.com

В Иркутске депутат Заксобрания, управляя автомобилем, предположительно, сбил пешехода

Следователи проверят информацию о том, что депутат ЗакСО Антон Романов, управляя автомобилем, якобы сбил человека, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Иркутской области.

"6 сентября в СМИ и социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода и депутата Законодательного собрания Иркутской области Антона Романова. Из публикаций следует, что в результате ДТП пострадала девушка, получив закрытую черепно-мозговую травму и иные телесные повреждения. Следственным отделом по Свердловскому району Иркутска по факту нарушения ПДД, сопряженного с оставлением места совершения ДТП, организовано проведение доследственной проверки", - уточнили в управлении.

Известно, что 18 августа Антон Романов, управляя внедорожником, совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Свердловском районе города. Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Антон Романов, заксобрание Иркутско области



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети