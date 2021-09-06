06 Сентября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

На одном из месторождений в ЯНАО опрокинулся грузовик с рабочими, пострадали 12 человек

На одном из месторождений пострадали водитель и 11 пассажиров грузового автомобиля, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Ямалу.

В сети появилась информация о том, что грузовой автомобиль с кунгом для перевозки рабочих на дороге газового промысла Восточно-Уренгойского месторождения при обгоне гусеничного экскаватора не выбрал необходимый боковой интервал для безопасного проезда и допустил наезд на груз тягача. Из-за этого машина выехала на "встречку" и опрокинулась в кювет. 11 пассажиров и водитель получили различные травмы.

Пуровским межрайонным следственным организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка качеству оказания услуг по транспортировке людей.

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Теги: Восточно-Уренгойское месторождение, водитель, пассажиры, травмы



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