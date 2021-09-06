"Пока дистант не рассматриваем, но…" Куйвашев рассказал, при каких условиях школьники опять могут уйти на "удаленку"

На Среднем Урале пока не рассматривается введение дистанта в учебные заведения. Об этом во время "прямой линии" заявил губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, на "удаленку" школьники и студенты могут уйти, но только при условии обнаружения более действенного и распространяемого штамма коронавируса. Однако, это не значит, что обучающимся и сотрудникам образовательных учреждений можно пренебрегать санитарно-эпидемиологическими нормами.

Также губернатор в очередной раз затронул тему и принудительной вакцинации, напомним, что в регионе среди covid-зараженных скончалось свыше 5 тыс. человек. Глава региона напомнил, что предприятия внутри себя сами устанавливают правила касательно вакцинации.

"Я бы не относился к этому так легкомысленно. Я считаю, что прививка должна ставиться по желанию человека, но это обязательно надо сделать. На ИВЛ у нас лежит 400 человек. С каждым месяцем пандемии вирус становится все опаснее. Гарантия — только прививка", - заявил Куйвашев.