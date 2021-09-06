Путевки для волонтеров и премии за олимпиады. Глава региона рассказал, какие выплаты ожидают свердловчан

Во время проведения "прямой линии" глава среднего Урала Евгений Куйвашев рассказал, какие выплаты ожидают разные категории граждан в текущем и последующих годах.

По его словам, на данный момент рассматривается возможность покупки волонтерам, сражавшимся как с природными катаклизмами, так и с пандемией, путевок в Крым в качестве благодарности и поддержки.

Помимо этого губернатор затронул и тему поддержки педагогов и кураторов. Последние, в отличие от учителей и классных преподавателей, не получают совершенно никаких выплат, несмотря на то, что выполняют практически ту же работу. Евгений Куйвашев заверил, что все 14 кураторов в регионе совершенно точно будут получать поддержку в районе 5 тыс. руб.

Что же касается особо упорных преподавателей, для них в области вводится конкурс. Те учителя, благодаря подготовке которых ученики смогли завоевать призовые места в олимпиаде, смогут получить достаточно высокую награду: за первое место – 270 тыс. руб., за второе – 220 тыс. руб. и за третье – 160 тыс. руб.

Не забыл губернатор и о ветеранах Великой отечественной войны и тружеников тыла, заявив, что ежегодно первые будут получать по 5 тыс. руб., а вторые по 1 тыс. руб.