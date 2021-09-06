Куйвашев: " Проезд по АВМ мимо Богдановича до Тюмени будет абсолютно бесплатным"

Автомобильная высокоскоростная магистраль до Тюмени, которая пройдет мимо Богдановича, будет совершенно бесплатной. Об этом в эфире прямой линии заявил глава региона Евгений Куйвашев.

"Предпроектную документацию по Богдановичу мы уже передали в "Росавтодор", сейчас ведутся работы по трассировки проекта. Сразу хочу сказать, что трассировка уже ведется, и как только будет принято окончательное решение по проектным подходам и реализации проекта, я сразу вам скажу и сроки. Ждать осталось немного и я, наверное, как и многие другие автолюбители могу сказать, что через Богданович реально очень тяжело ехать", - рассказал глава региона



Губернатор не стал говорить, где именно будет проходить дорога, поскольку в таких случаях в этих местах часто скупают землю, чтобы в дальнейшем дороже ее продать. Дорога будет насчитывать четыре полосы и должна быть построена до 2024 года включительно.

"Коллеги активно работают, мы находимся в постоянном диалоге с коллегами из "Росавтодора". Я уже видел проектные решения по строительству объездной дороги и в ближайшее время, как только будут подписаны экспертизы и проект, мы обязательные издадим акт по изъятию тех или иных участков", - подытожил губернатор.