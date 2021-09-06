06 Сентября 2021
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Экономика Свердловская область
Мариинский прииск (2021) | Фото: Накануне.RU

О "долгах" перед шахтёрами Мариинского прииска сообщил уволенный за нарушения экс-сотрудник, - "Ростех"

В 15.00 все шахтёры "Мариинского прииска" (посёлок Малышева, Свердловская область) после завершения трудовой смены поднялись на поверхность. Автор ложной информации о забастовке найден..

"Автор ложной информации – бывший сотрудник прииска, который ранее был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины. Сейчас он баллотируется в депутаты и пытается привлечь к себе внимание", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь "РТ-Капитал" Ольга Фефелова.

По состоянию на сентябрь 2021 г., средняя заработная плата шахтёра шестого разряда на "Мариинском прииске" – 66 тыс. 717 руб. Это значительно больше средней зарплаты в посёлке (20 тыс. руб.) и средней заработной платы по отрасли (36 тыс. руб.).

"Все выплаты на предприятии осуществляются своевременно. Проведенная сегодня компетентными органами проверка не подтвердила обвинения в адрес прииска", - уточнила Фефелова.

Стоит отметить, что в 2020 г. сотрудники шахты в поселке Малышева были готовы объявить забастовку: рабочим два месяца не платили зарплату. В итоге ситуацию удалось стабилизировать. Недавно АО "Мариинский прииск", управляющее единственным месторождением изумрудов в России, в два раза увеличило свой уставной капитал.

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Теги: Мариинский прииск, шахтёры, зарплата



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