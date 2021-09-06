Куйвашев: "В Свердловской области нашли залежи нефти"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что на территории региона были обнаружены месторождения нефти. Об этом он рассказал во время прямого эфира.

"Нефть у нас есть и даже есть несколько лицензионных участков. Сейчас работают партии геологоразведки точка, до десятков миллионов тонн на лицензионных участков указано на сегодня. Интересанты ведут разведку в этих участках", - заявил глава региона.

По его словам лицензионные участки не всегда попадают в разработку по ряду причин, однако, в известных губернатору случаях, там сразу начинается идти активная разработка проектов. Поэтому, как только будут понятны объемы инвестиционных проектов ,так и будут понятны сроки и освоение этих месторождений.



"Нефть действительно есть, и я все же склоняюсь к тому, что мы ее когда-то будем добывать", - заявил губернатор.