06 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, флешмоб Сима-Лэнд (2021) | Фото: Накануне.RU

"Никого мы не душим, просто верните деньги". Куйвашев - о ситуации с тетюхинским госпиталем

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что регион не собирается "душить" госпиталь им. Тетюхина в Нижнем Тагиле, а всего лишь стремится вернуть свои деньги, одолженные ранее на строительство медучреждения. Об этом губернатор заявил во время прямой линии, куда и поступила просьба разъяснить ситуацию.

"Когда решался вопрос строительство госпиталя, изначально Тетюхин хотел построить его за свои деньги, но потом у него деньги кончились и он обратился ко мне, рассказал о ситуации, что хочет сделать . Он действительно настоящий герой нашего времени, и я до сих пор его ценю и уважаю, хотя его уже и нет с нами. Но его дети выбрали другую стезю – они на наше предложение "давайте оформим возврат или эти деньги превратим в акции и станем соучастниками акционерного общества" – и там, и там тупик. Что мы должны делать кроме того как подавать исковые заявление в суд?" – рассказал губернатор.

По его словам, вся "шумиха" с госпиталем поднимается наследниками госпиталя – детьми Тетюхина, чтобы просто не возвращать деньги. При этом, по словам главы региона, если будут оформлены акции, то все сразу увидят траты медучреждения и куда они уходят сейчас. Припомнил Куйвашев и то, что госпиталь является частной клиникой, которая зарегистрирована на кипрских оффшорах и операционная деятельность в данном случае разделено.

"Сегодня я прошу от нашего министерства здравоохранения элементарные ответы на вопросы: где деньги и где имущество? Ни того, ни другого нет. К коллективу этот спор ничего общего не имеет. Несмотря ни на что, в год мы выделяем на ведение медицинской деятельности и операции по эндопротезированию чуть больше 350 млн. руб. Мы не заинтересованы разрушить, как это было сказано, этот госпиталь. Мы заинтересованы в его сохранении и настроены к конструктивному диалогу с наследниками Тетюхина", - заявил глава региона.

Евгений Куйвашев также отметил, что госпиталь имеет не только отличное оборудование, но и хороший коллектив. Однако провести операцию могут и другие клиники по всему региону.

"Подчеркну еще раз, и в мыслях нет. Более того, если мы приложили столько усилий и выделили средства для завершения строительства госпиталя, неужели мы заинтересованы в том чтобы его развалить? Нет, конечно. Это хорошее современное здание с хорошим коллективом, оборудованием, и конечно мы заинтересованы в том, чтобы они работали и продолжали работать. Про увеличение квот, о которых постоянно идет речь, мы сколько можем из областного бюджета, столько и даем. Тем более, что операция по эндопротезированию ведется сегодня не только в Нижнем Тагиле но и во многих других муниципалитетах. У меня простые вопросы: давайте оформим эти деньги и существуйте дальше как коммерческая организация. Никого душить мы не собираемся", - заключил губернатор.

Напомним, что 1 сентября Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске "Корпорации развития Среднего Урала", подконтрольной свердловскому правительству, к госпиталю восстановительных и инновационных технологий – "Госпиталю Тетюхина" о взыскании суммы займа в размере 1,4 млрд руб.

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Теги: Тетюхинский госпиталь, куйвашев, прямая линия



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