06 Сентября 2021
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Экономика Дальневосточный ФО
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Введение маткапитала за третьего ребенка на Дальнем Востоке находится на обсуждении - вице-премьер

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев согласен с тем, что Дальнему Востоку сложнее заинтересовать собой потенциальных жителей, чем другим российским территориям.

"С 2013 года отток снизился в четыре раза. В 2020 году он немного подрос, но он кратно ниже, чем в 2013-2014 гг. Мы должны создавать условия для комфортной жизни и работы на Дальнем Востоке. Мы начали с экономики. строится 2,6 тыс. предприятий. Работу найти проще. Но все равно есть тяга людей к жизни в более климатически благоприятных регионах, регионах с большей концентрацией населения", - констатирует вице-премьер.

Он сообщил, что сейчас на обсуждении находится несколько предложений по привлечению населения на Дальний Восток. Среди них, например, маткапитал за третьего ребенка. "Работа по этой теме не закончена, от президента не было отрицания этого вопроса, он сказал, что правительство должно продолжить эту работу. Есть и ряд других предложений по созданию преимуществ для жителей Дальнего Востока. Например, преимущества для выпускников и абитуриентов на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев журналистам.

Вице-премьер не согласен с критикой от некоторых других регионов страны, что Дальний Восток "тянет деньги в ущерб другим территориям". Он напомнил, что многие решения обкатываются на Дальнем Востоке как на полигоне и затем распространяются на всю страну.

"По медицине, дорогам, инфраструктуре Дальний Восток отстал. Нам надо нагонять. Если для каждого региона будут выравниваться условия развития без учета особенностей, мы ничего не добьемся. У нас огромная страна, надо учитывать особенности", - добавил полпред.

"Все вложения в Дальний Восток уже окупились. Все проекты уже стали прибыльными, бюджет получил прямую прибыль, прямую выгоду от вложений в регион. Надо продолжать эту работу", - полагает Трутнев.

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Теги: маткапитал, преференции, юрий трутнев, дальний восток



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