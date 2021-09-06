Глава региона проконтролирует выплаты жертвам наводнения в Нижней Салде

Губернатор Свердловской области пообещал взять на контроль ситуацию семьи из Нижней Салды, чей участок пострадал после недавнего наводнения. По словам граждан, им выплаты от региона до сих пор не поступили, поскольку в доме семья не прописана, хоть и живет на этом участке уже больше 50 лет.

Во время "прямой линии" главе региона рассказали, что фундамент дома уже потрескался, значительная часть урожая была уничтожена, однако финансово им помогать никто не собирается.

"У нас в этом году то густо, то пусто с осадками. Из-за большего, чем обычно, выпадения осадков, не выдержала дамба и люди попали в катастрофическую ситуацию. Работа ведется на плановой основе. С разрушенной частью дорог коллеги быстро справились, восстановлено автомобильное движение. Безусловно была оценка ущерба и кто имеет правоустанавливающие документы, получили выплаты быстро. Я возьму на контроль и попрошу коллег из правительства области и муниципалитетов отнестись к моим словам очень серьезно и подойти к их решению не формально. Все, кто пострадал, должны получить от нас помощь", - заявил губернатор.

Напомним, что дамба Верхнесалдинского ГТС была укреплена. Скальным грунтом отсыпано за сутки 7000 кубометров, всего с начала работ 32000 кубических метров.

Силами спасателей из 112 жилых домов в трех муниципалитетах Свердловской области, где на неделе были паводки, откачали воду. В Горноуральском городском округе завершены работы по просушке домов и откачке воды в 37 домах. В Верхнесалдинском городском округе просушен 61 жилой дом. В городском округе Нижняя Салда откачана вода и просушено 14 домов. Размер нанесенного стихией ущерба устанавливаются.